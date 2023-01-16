Протоиерей Игорь Шестаков: «Купание в проруби — народный обычай, а не церковное таинство!»

Секретарь Челябинской епархии РПЦ рассуждает о популярности крещенских купаний в ледяной воде

В последние годы купание в проруби стало настоящим символом православного праздника Крещения. В иордани прыгают не только искренне верующие, но и совсем невоцерковленные люди и даже последователи других религий. Объяснить причину такого экстрима может далеко не каждый купальщик. А между тем ныряние в ледяную купель к православию не имеет отношения, объяснил Первому областному информагентству секретарь Челябинской епархии РПЦ Игорь Шестаков.



«Обычай на Крещение окунаться в ледяную купель, безусловно, есть и имеет давнюю историю. Он был принят во всех регионах Руси, потом России, в землях других православных церквей. Но он носит исключительно народный характер.

Например, на территории Сербии и Греции православные тоже купаются на Крещение. Но там в этом принимают участие только молодые мужчины, и их цель — не просто окунуться, а первым достать из воды брошенный туда крест, такое своеобразное соревнование.

Что касается русского купания в иордани… Смысл этого обряда достаточно наивен и далек от богословского. Ведь с точки зрения церкви и верующих праздник Крещения связан с тем, что Спаситель выходит на общественное служение, принимая крещение от Иоанна Предтечи. Для нас это является главным. А народное купание, на мой взгляд, более имеет отношение к некоему способу показать свою крепость, физическую форму вне зависимости от религиозных убеждений — поэтому в купании участвуют и невоцерковленные люди, и даже представители других конфессий.

Мне кажется все-таки, что сегодня уже никто не думает, что купание в купели очищает от грехов. Надо понимать, что отпущение грехов возможно на исповеди, в церковном таинстве. Мы терпеливо объясняем каждый раз, что само по себе купание в проруби не имеет никакого священного характера, это действие не должно быть сакрализовано. Всегда предупреждаем, что если не позволяет здоровье, есть ограничения — не делайте этого!

Надо не культивировать внешнюю сторону — купание и гулянья на праздник Крещения, — а понимать его, праздника, богословское значение. От того, что ты нырнул, не зависит дело твоего Спасения, оно зависит от твоей воли, которую ты устремляешь к Христу, от того, что происходит в твоей душе. Об этом и надо говорить в такие дни».