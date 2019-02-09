/ Упитанных животных перестанут пускать в самолет

Популярная российская авиакомпания изменила правила перевозки питомцев

Правила перевозки животных меняет Аэрофлот. В авиакомпании заявили, что теперь размер сумки-переноски не должен превышать 126 сантиметров. Объясняется все заботой об удобстве пассажиров. Переноска такого размера свободно помещается под сиденье впереди, а значит, не мешает владельцу и его передвижению.

Аэрофлот вносит изменения в правила перевозки животных в салоне самолета с 14 февраля 2019 года. Размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44×30×26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров). — прокомментировали представители Аэрофлота.

Те, кто уже купил билеты, могут не переживать: на таких пассажиров распространяются старые требования.

Напомним, что животные, вес которых превышает 8 килограммов, в любом случае должны лететь в багажном отсеке. Для оформления перевозки животного нужно приехать в аэропорт заранее.