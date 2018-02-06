/ Спасатели опустошили аварийную цистерну с химикатами на Южном Урале

Во время транспортировки емкость оказалась повреждена.

Накануне, 5 февраля, представители Мобильного спасотряда областной службы осуществили перекачку химикатов из аварийной цистерны. Она оказалась повреждена в пути. Технические работы провели после обращения транспортной компании, осуществляющей перевозку октана.

Возникла необходимость в перекачке вещества из аварийной емкости в резервную. Для этих целей были вызваны областные спасатели в составе 5 человек и 2 единиц техники. Работы производились при помощи специализированного оборудования и мотопомпы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.



Спасателями из аварийной емкости в резервную было перекачено 24 кубических метра химического вещества. Видео с места аварийных работ смотрите на сайте «Онлайн ТВ».

