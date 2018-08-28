/ Женщина повисла на карнизе балкона в челябинской многоэтажке. Видео

Сотрудники экстренного ведомства не успели помочь.

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Накануне внимание прохожих привлекла жительница дома № 2А по улице Черкасской. Легко одетая женщина выбралась на балконный козырек. В таком положении она провела около часа. Жительница квартиры ниже этажом рассказала о произошедшем. Также девушка поделилась видео из окна своей квартиры. На кадрах видно, как бесстрашная челябинка размахивает ногами.

Помяла мне козырек балкона, чуть своей пяткой не разбила стекла! Я думала, что пожарные ее снимут. Часов около 9 приехала скорая. Не знаю, чем дело закончилось, но в квартире сверху стало тихо. — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома Анастасия Подъяпольская.

Прохожие обратились к сотрудникам экстренных служб, однако их помощь не потребовалась. Женщина сама вернулась в квартиру.

Сообщение о женщине поступило в дежурную в 20:15. Наш отряд выехал на место, но до указанного дома не добрался. Автолестницу вернули в депо, поскольку помощь не потребовалась — женщина самостоятельно вернулась в квартиру. — рассказал сайту «Первый областной» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Юрин.

Напомним, ранее жителей ЧМЗ удивил цвет деревьев. Розовые стволы появились на улице 50-летия ВЛКСМ. Фото с места здесь.