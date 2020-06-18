Парень прыгнул с обрыва «Изумрудного» карьера во время беседы со спасателями

Отдыхающий решил не обращать внимания на профилактическую беседу.

Послушать 00:00

В Челябинске молодой парень с разбега прыгнул в воду «Изумрудного» карьера во время беседы с сотрудником Службы спасения на воде. Купание на этом водоеме запрещено, однако горожане, не обращая внимания на рекомендации, все лето проводят там свой отдых, ныряя с опасных утесов.

Ролик, снятый во время очередного профилактического рейда, опубликовал начальник Управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов. На кадрах видно, как спасатель подходит к отдыхающим молодым людям и рассказывает о последствиях их беспечности. В тот момент, когда сотрудник службы спасения раздает парням листовки, один из них разбегается и прыгает в воду с высоты.

«Здесь места для купания запрещены. Вы знаете, сколько травм здесь было получено. Люди и с позвоночниками сломанными были, которые всю жизнь себе поломали. И родственники, которые теперь за ними ухаживают. Я думаю, почитаете, посмотрите. Только с одними разговариваешь, другие тут же прыгают. В жизни всякое бывает», — говорит спасатель.

Начальник управления информационной политики администрации города прокомментировал происходящее.

«Каждый год здесь погибают или калечатся такие же смелые пофигисты, как паренек на заднем плане. Грустно», — написал Владимир Сафонов.

Напомним, купаться разрешено только на оборудованных пляжах и водоемах, где дежурят спасатели.