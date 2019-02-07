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/ Россиян ждет замедление инфляции к концу весны

Россиян ждет замедление инфляции к концу весны

С таким прогнозом выступили в РЭУ имени Плеханова.
сегодня в 19:30
  |  Общество

С февраля этого года инфляция начнет постепенно замедлятся. Об этом говорится в прогнозе РЭУ имени Плеханова, с которыми ознакомились «Известия». К маю рост цен затормозится с 5 до 4.6%. Эксперты считают, что пока что основным драйвером роста цен будет плодоовощная продукция, однако уже к лету, в связи с сезонностью, их вклад в инфляцию сократится.

Картофель, морковь и капуста так и продолжат дорожать до лета, пока не появится свежий урожай. Причем к началу лета порядка 30% представленного на прилавках картофеля будет импортным. А вот огурцы и помидоры начнут дешеветь уже с середины весны, поскольку в это время начнется урожай в теплицах. Свой картофель на российских прилавках появится к сентябрю. — прокомментировала «Известиям» председатель комитета ТПП Москвы по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

Как сказал один из авторов прогноза РЭУ, доцент Никита Моисеев, основное ускорение роста связано с повышением НДС с 18% до 20%. Также дополнительные инфляционные риски создало падение курса рубля, произошедшее в декабре прошлого года.

Тем не менее, в начале февраля увеличение стоимости товаров будет замедляться. Во втором месяце этого года инфляция составит 4.8% и постепенно к маю снизится до 4.6%, и этот прогноз существенно оптимистичнее, чем тот, который давала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Она не исключала увеличения инфляции до 6% к концу марта. Отметим, что макроэкономические прогнозы РЭУ имени Г.В. Плеханова чаще всего сбываются. В 2017 году институт прогнозировал инфляцию менее 3%, в итоге она составила 2.5%.

О том, что рост цен в начале года не показал неожиданных результатов, говорил и президент России Владимир Путин. При этом он призвал ЦБ и правительство контролировать инфляционные процессы и своевременно на них реагировать.

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