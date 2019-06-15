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/ Жители «умирающей» деревни в 30 километрах от Челябинска не готовы к переезду

Жители «умирающей» деревни в 30 километрах от Челябинска не готовы к переезду

В населенном пункте нет магазина, школы и работы.
сегодня в 15:29
  |  Общество

В 30 километрах от Челябинска расположена «умирающая» деревня Ванюши. Необычное название — единственное, что интересует «чужаков», рассказывают местные жители. В Ванюши не переселяются из города и соседних деревень, здесь нет работы, школы и даже магазина. Продукты первой необходимости привозят на специальной машине два раза в неделю. Школьников, а их в деревне два человека, возят в Миасское на специально купленной для этого «Волге».

В деревне нет газа, электричество работает с перебоями, и единственная дорога, соединяющая с большим городом Ванюши, неухоженная, но жители не спешат покидать малую родину. Владимир Филинских, например, вообще вернулся в Ванюши после прожитых в Челябинске годов. Мужчину потянуло домой, теперь в деревне у него дача. Однако на постоянной основе жить в Ванюшах невозможно.

Раньше электрички часто ходили, очень часто, их 3 было, сейчас одна. И вечером, которая рабочей считается. В 5 она уходит. Раньше проще было, кому-то что-то надо, он сел на электричку в Чернявскую съездил. И здесь же на электричке минут через 20-30 приехал. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Филинских.

Какое будущее ждет Ванюши и как объясняет состояние деревни администрация Красноармейского района, узнайте в программе «Время новостей. Итоги» на ОТВ. Эфир в 21:30.

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Комментарии

Владислав Краснопольский
16:04, 15.06.2019
В статье забыли к описанию дороги добавить вонь от свинокомплекса(?)

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