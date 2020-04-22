Представитель ООН предупредил о «Голоде библейских масштабов» из-за коронавируса

Дэвид Бизли предложил несколько мер для избежания коллапса.

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Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН, заявил, что человечество рискует столкнуться с проблемой массового голода из-за пандемии коронавируса. Чтобы этого избежать необходимо обеспечить продовольственную безопасность, заявил Бизли.



«Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев»,— приводятся слова Дэвида Бизли на сайте организации.

Представитель программы предлагает несколько мер, чтобы избежать коллапса. Для этого все участники боевых действий должны предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, и необходимо вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, которые обеспечат ее движение по всему миру.

Также Бизли поднял вопрос о необходимости создания систем раннего предупреждения. Помимо этого Дэвид Бизли отметил важность недопущения дефицита финансирования, перебоев в торговле и потери доступа к голодающему населению.

«Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро»,— заключил Дэвид Бизли.

Отметим, ранее эксперты Всемирной продовольственной программы заявили, что к концу этого года из-за коронавируса будут голодать около 130 миллионов человек по всему миру. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом достигло двух с половиной миллионов человек, погибло свыше 177 тысяч.