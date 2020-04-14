Создатели «Фёдора» представили роботов для помощи врачам

Разработки призваны снизить нагрузку на медперсонал и сократить контакты с заражёнными пациентами.

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Магнитогорские робототехники из НПО «Андроидная техника», которые ранее изобрели робота «Фёдора», создали роботов для помощи медперсоналу. В том числе разработки южноуральского НПО могут использоваться для борьбы с коронавирусом Covid-19. Системы были представлены сегодня, 14 апреля.



Новые разработки включают четыре направления: дистанционная оценка состояния и консультирования пациентов, автоматический развоз медикаментов и питания, контактное взаимодействие с пациентами и дезинфекции помещений. Их внедрение в первую очередь необходимо для снижения риска заражения медперсонала за счет сокращения числа контактов с пациентами, зараженными опасными для жизни инфекциями. Также роботы помогут снизить нагрузки на сотрудников больниц. Как уточнил исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров, сейчас идёт тестирование систем совместно с врачами.

«Мы адаптировали свои роботехнические разработки для ассистирования медицинскому персоналу и паллиативной помощи пациентам», — сообщает ТАСС со ссылкой на Евгения Дудорова.

Евгений Дудоров напомнил, что за время своей работы «Андроидная техника» разработала свыше 90 технических устройств. Также у компании есть большой опыт разработки медицинской робототехники, часть из которых применяется в медучреждениях России.