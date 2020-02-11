Челябинские ординаторы обучаются на роботах, которые имитируют поведение пациентов

На покупку симуляторов было направлено более 220 миллионов рублей.

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В Челябинске для врачей-ординаторов работает мультипрофильный симуляционный центр. Тренажеры, симуляторы и роботы, которые имитируют поведение настоящих пациентов, — все это предназначено для того, чтобы студенты 35 специальностей могли нарабатывать опыт, практиковаться и при этом быть уверенными, что не причинят вред живым людям.

Стоимость оборудования, закупленного в центр, составляет 227,7 миллионов рублей. Ординаторы 35 специальностей могут в нем практиковаться: педиатры, ЛОР-врачи, хирурги, стоматологи и многие другие.

«Этого робота зовут Аполлон. Он полностью копирует поведение больного. Дыхание, кашель, даже эпилепсию. Ординаторы на нем учатся отрабатывать разные сценарии лечения. Могут взять анализ мочи и крови, сделать массаж сердца, проткнуть легкое. Робот умеет говорить и даже потеет, как настоящий человек. Стоимость его — 8 миллионов рублей», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Экскурсию по центру провели для губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона внимательно изучил возможности, а также лично пообщался с ординаторами.

«Рад приветствовать будущее нашей медицины. Вы прекрасно знаете, какие у нас в стране проблемы с точки зрения медицинских кадров, об этом говорил президент в своем послании. Он поставил задачу к 2024 году укомплектовать врачебными кадрами все больницы, особенно первичным звеном. В регионе ситуация такая же, прямая нехватка врачей. Четверть врачей, которые работают у нас, — старше 65 лет. Приход молодых специалистов в медицину региона — актуальная задача», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что побывал в каждом муниципалитете региона, и в каждом есть проблемы с укомплектованностью кадрами. Алексей Текслер выразил надежду, что ординаторы приедут в больницы области, чтобы помогать людям.