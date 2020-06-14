«Выходим из этой ситуации уверенно»: Владимир Путин об эпидемии коронавируса в России

На сегодняшний день в РФ официально зарегистрировано 528 964 случав заболевания COVID-19.

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Россия уверенно выходит из ситуации с коронавирусом. И, несмотря на определённые проблемы, с минимальными потерями. Об этом сегодня, 14 июня, сказал президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так было и дальше»,— сказал президент.

Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, днём ранее сообщила, что 49 регионов из 85 на сегодняшний день уже снимают ограничения, введённые из-за эпидемии коронавируса. Ещё более 40 регионов пока находятся на первом этапе.

Отметим, на сегодняшний день в России зарегистрировано 528 964 случая заболевания коронавирусом. При этом активных больных 241 966, свыше 280 тысяч человек выздоровели. 6 948 больных умерли.

Челябинская область на сегодняшний день находится на первом этапе снятия ограничений. Всего в регионе зарегистрировано 4811 случаев заболевания COVID-19, 2434 человека выздоровели, 80 инфицированных скончались.