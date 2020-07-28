В Челябинской области у 700 жителей сел появился доступ в интернет

Точки доступа установили в рамках программы по устранению цифрового неравенства.

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В Челябинской области еще у семисот жителей появился доступ в интернет. Две новые точки доступа были установлены в Златоустовском городском округе, теперь жители поселка Запасное и села Куваши смогут воспользоваться интернетом. Точки были установлены вблизи социально значимых объектов, таких как школы, детские сады, библиотеки. Работы были проведены компанией «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы по устранению цифрового неравенства.

«Проект устранения цифрового неравенства, несомненно, является важнейшим элементом развития экономики Южного Урала. Он предполагает строительство оптических линий связи в небольшие населенные пункты, где нет интернета. Благодаря проекту всё больше сельчан могут пользоваться онлайн-сервисами: получать государственные услуги в электронном виде, дистанционно записываться к врачу, общаться с друзьями в социальных сетях и мессенджерах, совершать интернет-покупки», — прокомментировал ситуацию министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

За 2020 год в Челябинской области были построены 29 километров высокоскоростных волоконно-оптических линий связи, а также запущены две новые точки доступа в интернет.

Данная программа реализуется с 2015 года. За эти годы бесплатный интернет был проведен в 254 населенных пункта, им пользуются почти 90 тысяч южноуральцев. Проект завершится уже в 2020 году, после того, как будет подключено еще 4 населенных пункта: село Веселовка, а также поселки Северный, Тыелга и Увильды.