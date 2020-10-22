«Союз МС-16» с тремя членами экипажа успешно приземлился в Казахстане

Эвакуацию космонавтов провели специалисты поисково-спасательной группы ЦВО.

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Пилотируемый корабль «Союз МС-16» успешно приземлился на Землю. От Международной космической станции он отстыковался сегодня, 22 октября, в 02:32 по московскому времени. В 05:54 корабль приземлился на территории Казахстана.

На борту «Союза МС-16» находились два космонавта Роскосмоса: Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди. Их эвакуацию проводили специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа.

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции спасательную операцию проводили по сокращенному сценарию. Поисково-спасательная группа была обеспечена индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

«Кроме того, все специалисты, привлекаемые к проведению операции по эвакуации космонавтов, прошли барьерную термометрию и сдали тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний, обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками. Наземная и авиационная техника обработана дезинфицирующими растворами», — сообщает пресс-служба ЦВО.

Для обеспечения посадки спускаемого аппарата были привлечены около 200 специалистов поисково-спасательной группы ЦВО, а также более 40 единиц воздушной и наземной техники.

Космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера доставят в Звездный городок, где они будут проходить послеполетную реабилитацию. На МКС они провели 196 суток. За это время экипаж успел провести десятки экспериментов.