Космонавт Иван Вагнер опубликовал новые снимки Южного Урала с МКС

В этот раз он рассказал о горных вершинах.

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Южный Урал вновь запечатлели с Международной космической станции. Фотографии, которые были сделаны из космоса, на своих страницах в социальных сетях выложил Иван Вагнер, находящийся на МКС уже несколько месяцев.

«На фотографиях показан Южный Урал, а если быть точнее, на первом снимке — Ямантау — высшая точка Южного Урала, расположенная в Белорецком районе Республики Башкортостан —1 656 метров. На втором — Иремель — вторая по величине вершина Южного Урала высотой 1 582 метра. На территории хребта Аваляк, откуда берут начало притоки реки Белая, и горы Иремель создан природный парк „Иремель“», — сообщает Иван Вагнер.

Космонавт отправился на МКС 9 апреля 2020 года бортинженером в составе команды корабля «Союз МС-16».