Космонавт-испытатель Олег Артемьев поздравил челябинцев с Днём космонавтики

Из-за эпидемии коронавируса Герой России не сможет поздравить челябинцев лично, а потому записал видеообращение.

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Сегодня, 12 апреля, отмечается День космонавтики. К сожалению, из-за распространения коронавирусной инфекции все мероприятия, связанные с космической темой, были перенесены, и Герой России и космонавт-испытатель Олег Артемьев не приедет в Челябинск в свой профессиональный праздник. Но он всё равно поздравил жителей Челябинска с праздником, записав видеосообщение.

«Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие земляки. Привет из Звёздного городка. Я поздравляю вас с Днём космонавтики. Этот день объединяет прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Именно мы во временя Советского Союза отправили на орбиту первый спутник, первого человека в космос. И сегодня Российская Федерация является одним из создателей Международной космической станции, обладает уникальнейшими технологиями отправки на неё грузов и космонавтов, подготовки людей к длительному нахождению в космосе. Это даёт нам возможность оставаться лидерами в освоении просторов Вселенной»,— сказал Олег Артемьев.

Также космонавт-испытатель добавил, что с Челябинском его связывают прочные взаимоотношения, и ем очень жаль, что мероприятия перенесены на более поздний срок.

«Именно в Челябинске я писал тотальный диктант, в городе у меня много друзей, в том числе в хоккейном клубе „Трактор“. Мне очень нравится этот город. К этому дню была подготовлена масштабная программа, в которую была включена и малая планета Челябинск, информацию о которой нашёл доцент Дмитрий Филиппов. К сожалению, из-за эпидемии мой приезд и все мероприятия были перенесены на более поздний срок. Но я уверен, что мы сможем провести космический праздник позднее, когда ситуация в стране и мире стабилизируется»,— добавил Герой России.

Также Олег Артемьев пожелал всем счастья, а нашему Челябинску — процветания.