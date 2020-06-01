Современные тепловизоры появятся в МФЦ Челябинска

Они необходимы для предупреждения распространения коронавируса.

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В Многофункциональных центрах Челябинска появятся современные тепловизоры, которые будут выявлять людей с повышенной температурой. Мера поможет предотвратить распространение коронавируса.



О нововведении стало известно сегодня, 1 июня, на аппаратном совещании в городской администрации. Как пояснил замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, в МФЦ поставят современный приборы, которые будут работать на основе системы видеоаналитики в автоматическом режиме.

«С помощью современной видеоаналитики они определяют температуру всех входящих, соответственно сейчас мы точно будем понимать, заходят ли люди с температурой в наши МФЦ, потому как мы понимаем, что поток людей достаточно большой, соответственно людей с температурой мы находим и автоматически сразу отсеиваем. Сегодня-завтра мы все наши приборы калибруем и дальше с медиками отработаем схему взаимодействия как мы работаем с поступившими людьми с температурой в МФЦ»,— рассказал Олег Извеков.

Инициативу поддержала глава города Наталья Котова. Однако градоначальница заявила, что жителей Челябинска нужно заранее предупреждать, что на входе в МФЦ будут стоять тепловизоры, а те, у кого приборы покажут высокую температуру, не стояли в очереди.

«Большая просьба: жителей заранее предупреждать о том, что если они дойдут до входа в МФЦ, потому что на улице тоже есть люди, если тепловизор покажет наличие температуры, Чтобы они не стояли в очереди, чтобы не было социальной напряженности, поэтому либо объявление сделать, либо громкую связь, которая будет говорить жителям, что не надо вставать в очередь. Потому что наплыв в МФЦ продолжается, нельзя сказать, что он увеличивается, он держится в одной норме. Поэтому заранее предупредили, сказали», — прокомментировала Наталья Котова.

Напомним, в Челябинской области по состоянию на утро понедельника, 1 июня, зарегистрировано 3132 случая COVID-19. На лечении продолжает находится 1741 житель региона. За весь период пандемии от заболевания, по официальным данным, излечилось 1336 человека.