МФЦ в Челябинске благоприятнее всего посещать вечером

В это время там находится наименьшее количество людей.

Послушать 00:00

Многофункциональные центры в Челябинске открыты для свободного посещения уже достаточно давно. Но чтобы воспользоваться услугами МФЦ важно соблюдать все предписанные меры безопасности — обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Именно поэтому в центры людей запускают лишь небольшими группами. Из-за этого многим людям зачастую приходится ждать своей очереди на улице, где также важно не подходить близко к другим.

Сегодня, 8 июня, на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова заявила, что после 16 часов посетителей МФЦ становится гораздо меньше. Именно это время является самым благоприятным для посещения многофункциональных центров.

«Большое количество жителей идут за пособиями. И нужно все организационно правильно сделать, чтобы не было столпотворений», — раздала указание подчиненным Наталья Котова.

Отмечается, что для организации работы МФЦ в период ограничительных мер должны быть привлечены охранники и администраторы, которые следят за соблюдением всех мер безопасности. Также, если у посетителя отсутствует медицинская маска, то ее обязательно должны выдать. К слову, также все многофункциональные центры обеспечены интеллектуальными тепловизорами, которые очень быстро могут выявить людей с повышенной температурой тела, чтобы быстро изолировать его от всех посетителей.