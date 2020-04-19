МФЦ Челябинской области возобновляют прежний режим работы

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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С завтрашнего дня, 20 апреля, все многофункциональные центры Челябинской области начинают работать в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В целях обеспечения соблюдения санитарно—эпидемиологических правил и недопущения случаев скопления людей при предоставлении государственных услуг ГУ МВД России по Челябинской области рекомендует южноуральцам при обращении в МФЦ надевать защитную маску и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, придерживаться правил социального дистанцирования в 1,5 метра»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что, согласно указу президента Российской Федерации, все паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истекает или уже истёк в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительны на территории России. А для граждан, достигших 14 лет и не получивших паспорта в указанный срок, основным документом будет свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Напомним, ранее получить определённые услуги в многофункциональных центрах можно было только по предварительной записи. Такая мера была введена правительством Челябинской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.