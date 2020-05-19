Новое расписание: МФЦ меняет график работы

Обновлённый режим вступит в силу уже 1 июня.

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Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг с 1 июня переходит на новый режим работы.





Так, например, МФЦ на Труда, 164 будет работать по следующему графику:

Понедельник: с 9.00 — 19.00.

Вторник: 8.00-20.00.

Среда: 9.00-19.00.

Четверг: 9.00-19.00.

Пятница: 9.00-19.00.

Суббота: 9.00-15.00.

Воскресенье: выходной день.





А вот режим работы в офисах, расположенных по адресам: ул. Комарова 39, ул. Новороссийская 118в, ул. Университетская Набережная 125, пр. Победы 396/1 остается без изменений:

Понедельник: 9.00-19.00.

Вторник: 9.00-20.00.

Среда: 9.00-19.00.

Четверг: 9.00-19.00.

Пятница: 9.00-19.00.

Суббота: 9.00-14.00.

Воскресенье: выходной день.





Напоминаем, что в регионе действует масочный режим. Если есть возможность воздержаться от посещения общественных мест — сделайте это. Если же вы выбрались из дома: