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Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг с 1 июня переходит на новый режим работы.


Так, например, МФЦ на Труда, 164 будет работать по следующему графику:

Понедельник: с 9.00 — 19.00.

Вторник: 8.00-20.00.

Среда: 9.00-19.00.

Четверг: 9.00-19.00.

Пятница: 9.00-19.00.

Суббота: 9.00-15.00.

Воскресенье: выходной день.


А вот режим работы в офисах, расположенных по адресам: ул. Комарова 39, ул. Новороссийская 118в, ул. Университетская Набережная 125, пр. Победы 396/1 остается без изменений:

Понедельник: 9.00-19.00.

Вторник: 9.00-20.00.

Среда: 9.00-19.00.

Четверг: 9.00-19.00.

Пятница: 9.00-19.00.

Суббота: 9.00-14.00.

Воскресенье: выходной день.


Напоминаем, что в регионе действует масочный режим. Если есть возможность воздержаться от посещения общественных мест — сделайте это. Если же вы выбрались из дома:

  • используйте одноразовую, или многоразовую маску. Их необходимо менять каждые 2-3 часа;

  • избегайте контактов с людьми, у которых есть видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);

  • используйте антисептические и дезинфицирующие растворы для рук после соприкосновений с предметами в общественных местах;

  • мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;

  • дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;

  • ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.