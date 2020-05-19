Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг с 1 июня переходит на новый режим работы.
Так, например, МФЦ на Труда, 164 будет работать по следующему графику:
Понедельник: с 9.00 — 19.00.
Вторник: 8.00-20.00.
Среда: 9.00-19.00.
Четверг: 9.00-19.00.
Пятница: 9.00-19.00.
Суббота: 9.00-15.00.
Воскресенье: выходной день.
А вот режим работы в офисах, расположенных по адресам: ул. Комарова 39, ул. Новороссийская 118в, ул. Университетская Набережная 125, пр. Победы 396/1 остается без изменений:
Понедельник: 9.00-19.00.
Вторник: 9.00-20.00.
Среда: 9.00-19.00.
Четверг: 9.00-19.00.
Пятница: 9.00-19.00.
Суббота: 9.00-14.00.
Воскресенье: выходной день.
Напоминаем, что в регионе действует масочный режим. Если есть возможность воздержаться от посещения общественных мест — сделайте это. Если же вы выбрались из дома:
-
используйте одноразовую, или многоразовую маску. Их необходимо менять каждые 2-3 часа;
-
избегайте контактов с людьми, у которых есть видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
-
используйте антисептические и дезинфицирующие растворы для рук после соприкосновений с предметами в общественных местах;
-
мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;
-
дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь;
-
ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.