Современно и удобно: в ГКБ № 1 Челябинска отремонтировали травматологию

К июню планируют запустить обновленную поликлинику.

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Травматологическое отделение городской клинической больницы № 1 в Челябинске после масштабного ремонта уже принимает пациентов. В новых палатах есть всё, что может понадобиться пациенту: регулируемые кровати, собственное освещение, кнопка вызова медсестры, санузел.

«Отремонтировано шесть больших и три маленькие палаты. В каждой есть санузел, в который может заехать каталка, любой пациент может туда попасть. В корпусе не было ремонта с момента постройки, поэтому сейчас все сделано с учётом новых требований, как и должно быть», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ заведующий отделением травматологии ГКБ № 1 Александр Троценко.

Кроме того, на первом этаже медицинского учреждения идёт ремонт поликлиники. После обновления она будет «бережливой».

«Мы должны ликвидировать очереди, будут внедряться элементы электронной записи, записи от врача к врачу, удаленная запись, когда врач сможет записать к другому специалисту. Бережливое производство — это экономия времени не только врача, но и пациента. Будут внедряться электронные носители, в том числе медицинская карта, новая маршрутизация», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

Открыть поликлинику планируют уже к июню. В планах у администрации города и дальнейший ремонт медицинского учреждения.

«На протяжении двух лет в данной больнице ведётся ремонт. За это время мы успели отремонтировать детское, эндоскопическое, урологическое отделения, операционные боксы, частично территорию травматологического отделения. За этот период направлено большое количество денежных средств. В рамках подготовки больницы № 1 к мероприятиям ШОС и БРИКС вложили 137 миллионов из областного бюджета на ремонт нескольких корпусов, ремонтируются фасады. На 72 миллиона было приобретено оборудование, которое уже поставлено и используется», — рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

Постепенно сделают ремонт и во всем хирургическом отделении: его будут обновлять частями, чтобы не закрывать целиком. Завершить работы планируют через два года.