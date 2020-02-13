Семья из Харькова поблагодарила за помощь в больнице Челябинской области

Они написали письмо на имя губернатора.

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Жители Харькова написали письмо на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В нем они поблагодарили регион, медиков и главу за помощь.

«Мы, пациенты из Харькова, получили высококвалифицированную медицинскую помощь в стенах в стенах Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Хотим поблагодарить коллектив этого замечательного учреждения за высокий профессионализм, мастерство, внимательное и отзывчивое отношение к проблемам пациентов», — написали Галина и Владимир Ефимовы.

Супруги сами являются врачами, они долго и тщательно выбирали больницу, в которую обратиться за помощью. На Южном Урале Владимир получил эффективное противоопухолевое лечение и надеется на выздоровление.

Также Ефимовы выразили благодарность Алексею Текслеру за гостеприимство, уровень развития медицины и качество помощи.