Пациентов из «Утеса» в Сосновском районе переместят в стационары больниц

Где расположится новый карантинный пункт — решат завтра.

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Карантинный пункт в Сосновском районе будет закрыт. О том, что пациентов из «Утеса» в Ужовке переведут в стационары медицинских учреждений, для того, чтобы 14 дней наблюдать за их состоянием, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По поручению губернатора Алексея Текслера, на место прибыл его заместитель Станислав Мошаров.

«По поручению губернатора выехал в поселки Сосновского района — Есаулку и Ужовку. В Есаулке пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи. Потом обсудили проблемы поселка в целом. Сход в Есалуке завершился, люди разошлись по домам, сейчас я нахожусь в Ужовке», — подчеркнул Станислав Мошаров.

Напомним, что сегодня, 9 февраля, местные жители собрались на митинг. Они недовольны соседством с карантинным центром, в котором наблюдаются жители КНР, прибывшие в регион.

Отметим, что подобные центры открываются по всей России. В них на 14 дней помещают здоровых жителей КНР, прибывших в РФ. Все это время за ними будут наблюдать специалисты, чтобы исключить распространения инфекции. При проявлении симптомов заболевания, пациентов перенаправляют в инфекционное отделение медицинских учреждений.