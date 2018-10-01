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/ Пожилые южноуральцы поделились секретами активного долголетия

Пожилые южноуральцы поделились секретами активного долголетия

Пенсионеры рассказали, что продлевает им молодость.
сегодня в 12:59
  |  Общество

На сегодняшней встрече с волонтерами-пенсионерами, которая прошла в пресс-центре медахолдинга ОТВ в честь Дня пожилого человека, были раскрыты секреты активного долголетия. Гости мероприятия рассказали, как сохранить молодость и силу духа.

Надо ставить в жизни цель. Нам за 80, мы инвалиды 3 группы, но мы следим за здоровьем. Надо думать не только о себе, но и окружающих, которые с тебя берут пример. И это нас вдохновляет. — поделился пенсионер Вячеслав Григорьев.

Гости пресс-конференции рассказали, что в свое свободное время они не сидят дома и не жалуются на жизнь, а ходят в клубы по интересам, занимаются танцами, пением и рукоделием.

Вячеслав Григорьев находит время и для благотворительных начинаний. Пенсионер решил сделать чище улицу Ворошилова, по которой любит гулять с женой Зинаидой. Супруги вместе поставили там урны и занялись уборкой.

Это мы называем ходьба с наклонами. Если молодой человек, выкинув мусор, увидит, что я, пожилой, убираю за ним, то ему станет стыдно и в следующий раз он задумается. — отметил Вячеслав Григорьев.

Пенсионеры призвали своих ровесников не зацикливаться на неприятностях, не жалеть себя и подавать положительный пример подрастающему поколению.

Посмотреть пресс-конференцию, посвященную Дню пожилого человека, можно здесь.

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