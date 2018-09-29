/ «Трактор» дарит подарки пенсионерам в честь международного праздника

Акция состоится во время матча против «Динамо».

1 октября на матче против московского «Динамо» хоккейный клуб «Трактор» организует специальные акции, посвященные Дню пожилого человека. Организаторы акции приготовили множество сюрпризов для любителей хоккея и болельщиков челябинской команды.

На матч против московского «Динамо», который состоится 1 октября в 19:00, бабушки и дедушки могут пригласить своих детей и внуков, подарить им свою максимальную скидку! При предъявлении удостоверения в кассе пенсионер получит скидку 50% на билет для себя и дополнительно в таком же размере на билет для детей и внуков. В акции участвуют все места ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова. Дополнительную скидку владельцы льготных абонементов могут подарить пяти членам своей семьи, а те, кто ходит на матчи периодически по билетам — двоим. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Перед зрителями матча выступят супер-бабушки «Бабочки», а музыкальная программа будет насыщена ретро-музыкой. В фойе каждый желающий сможет записать видеопоздравление своим бабушкам и дедушкам, и отправить праздничную открытку с логотипом «Трактора» родным и друзьям. А каждый пенсионеры получат небольшие подарки.