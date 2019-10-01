Рыбалка, вязание и посиделки во дворе, – не для них. Как живут пенсионеры Челябинска?

В день пожилого человека сайт «Первый областной» пообщался с активистами из их числа.

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В чем секрет долголетия и энергичности или есть ли жизнь после выхода на пенсию? Сайт «Первый областной» пообщался с челябинцами, которые в возрасте «за...» продолжают жить полной жизнью, занимаются любимым делом, активными видами спорта и приносят пользу обществу.

Клавдия Алексеевна Бабушкина. В свои 77 лет эта женщина даст фору некоторым молодым. Любимые занятия: шахматы, плавание и, конечно же, бег. Пенсионерка — рекордсменка России в этом виде спорта.

«Я просто люблю бегать. Времена разные, надо красиво стареть, как говорят. Я шахматами увлекаюсь, два раза в неделю бассейн, два раза шахматы. В соревнованиях участвую во всех, куда приглашают. Не то, чтобы я еду побеждать. Я это для удовольствия делаю. 7 сентября я пробежала в международном кроссе, XX традиционный кросс в Таллине. По своему возрасту я заняла первое место, время мое — 1 час 12 минут», — рассказала Клавдия Алексеевна.

Кроме этого, Клавдия Алексеевна занимается очень важным и благородным делом. Как она сама выразилась, хочет помочь Земле. В свободное время пенсионерка собирает пластик на улицах Челябинска, очищая природу от этого опасного вида мусора. Делает она это не ради денег, вырученные средства тратит на развитие детского спорта и поощрение юных бегунов.





«Раз в месяц мы пробегаем две мили, и дети у меня скачут на скакалке, я всех их награждаю попрыгунчиками. А вот попрыгунчики, как раз, покупаю на те деньги, которые получаю за пластик, который сдаю», — поделилась активистка.

Сетует только на то, что у иностранцев россияне перенимают лишь «ненужное», а любовь к чистоте никак не могут привить подрастающему поколению.

Девиз по жизни: «Я люблю дарить радость», рассказывает Клавдия Алексеевна. С собой всегда носит конфеты, которыми успокаивает детские слезы, если вдруг попадется плачущий малыш. По жизни пенсионерка идет с песней и увлекает за собой окружающих.

«Мне нравится кого-то радовать. Я встаю рано и ложусь рано: с птичками. Солнышко встает, и я встаю. Мой принцип просто радовать. Вот, например, в бассейне мы песни поем. Я запеваю, меня подхватывают остальные, а те, кто не поет, просто слушают и радуются», — рассуждает Клавдия Алексеевна.

А вот увлечение Виктора Владимировича Агафонова по-челябински брутально. Он до сих пор работает, а в выходные колесит по стране на спортивном мотоцикле. Объехал уже почти всю Россию и не собирается останавливаться.

«Один я продал, но хочу брать другой. Везде езжу, по России, на Кавказе только три раза был на мотоцикле, до Абхазии доезжал, на Тамани был, ну все эти курортные города», — поделился байкер со стажем.





Увлечение пришло в далеком детстве. Тогда своего двухколесного коня у него не было, только у старших ребят. Но терпение и труд осуществили мечту.

«У мамы спрашивал, она сказала „вот такой был“. Лет 10 мне было, может побольше. Тогда не было таких мотоциклов, и у меня не было, у старших только если. Лет в 15-16 купил, летом поработал на базе и купил мотороллер. Отцовский был, „козел“ был, „Урал“ был, много импортных было», — вспоминает Виктор Владимирович.

Недавно закрыл сезон и продал мотоцикл «Хонда», теперь в планах купить «Страйк» с автодвигателем.

У Владимира Ивановича Щукина увлечение не менее экстремальное и захватывающее. В свои 69 лет он до сих пор активно занимается альпинизмом. За годы занятий этим видом спорта он покорил огромное количество вершин, но и до сих пор не останавливается.





«У меня увлечение одно — это альпинизм. Как в 21 год начал, а сейчас ничего другого и нет. В 2006 году я собрал коллектив, и мы все вместе занимались альпинизмом. Вершины разные, в разных районах: Алтай, Киргизия, Таджикистан, Кавказ. Все вершины были интересными. В этом году мы снова были в Киргизии, хорошо походили», — рассказал Владимир Иванович.

Назвать этих живых энергичных людей «стариками» не повернется язык. В свои годы они полны жизни и могут запросто стать отличным примером для молодежи. Впереди у них новые забеги, заплывы, заезды и поднятия на вершины. В день пожилого человека остается лишь пожелать им успехов, а всем остальным быть такими же жизнерадостными и энергичными, как они.