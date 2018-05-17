/ 6 новых советников появились у главы Общественной палаты региона

Они усилят работы V созыва консультативно-совещательного органа.

У Общественной палаты Челябинской области новые советники. Распоряжение об их назначении подписал глава регионального органа Олег Дубровин. Свое решение он объяснил тем, что V созыву Общественной палаты Челябинской области нужно усиление, и советники как раз его обеспечат.

Это уважаемые, авторитетные люди, искренне радеющие за свою малую Родину. За плечами каждого — большой опыт общественной деятельности. Уверен, они усилят работу V созыва Общественной палаты Челябинской области в части выработки рекомендаций, направленных на решение социальных и общественных проблем региона. — сказал Олег Дубровин.

Новыми советниками председателя Общественной палаты стали:

Баскова Наталья Александровна — кандидат социологических наук, председатель Союза женщин Челябинской области, президент Благотворительного фонда «Родная»;

Белехов Игорь Леонидович — генеральный директор Уральского межрегионального отделения Общественной организации Общество «Знание» России «Урало-Сибирский Дом Знаний», муниципальный советник II-го класса;

Гооге Сергей Юрьевич — кандидат технических наук, советник юстиции II-го класса;

Конников Юрий Владимирович — председатель Челябинской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки;

Негинский Станислав Семенович — член региональной общественной организации участников боевых действий «Родина»;

Ягнакова Эльвина Зуфаровна — декан факультета Евразии и Востока ФГБОУ ВО «ЧелГУ».