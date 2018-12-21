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/ Олег Цепкин: «Общественную палату Челябинской области можно назвать показательной»

Олег Цепкин: «Общественную палату Челябинской области можно назвать показательной»

Член Совета Федерации оценил позитивные изменения работы госучреждения.
сегодня в 15:19
  |  Общество

В расширенном пленарном заседании Общественной палаты Челябинской области принял участие член Совета Федерации Олег Цепкин. Также на заседании присутствовали вице-губернатор Евгений Голицын и заместитель председателя ЗСО Александр Журавлев. Были подведены итоги года и планы на следующий год.

Сегодня мы будем обсуждать итоги проделанной работы, и, на мой взгляд, Общественную палату Челябинской области можно назвать показательной, много в этом году было успешных мероприятий и инициатив. И важно коллеги делится опытом с другими регионами, знаю, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Республики Дагестан. Мы на площадке Совета Федерации часто ориентируем регионы на совместную работу, так как это дает возможность распространять лучшие практики, находить оптимальные решения вопросов. — прокомментировал Олег Цепкин.

Как считает член Совета Федерации, роль региональных общественных палат в развитии гражданского общества — ключевая. Чем активнее работает палата, привлекая к обсуждениям граждан, тем больше растет гражданская ответственность. Региональные О П контролируют важные для общества сферы: ЖКХ, государственные закупки, качество и доступность соцуслуг.

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