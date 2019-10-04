«Идеи будущего»: в Челябинске открылся XIV Южно-Уральский профилактический форум

Формированием здорового образа жизни сегодня занимаются в межведомственном сотрудничестве.

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В Челябинске открылся XIV Южно-Уральский профилактический форум. Его разделили на две площадки: на первой профессиональное сообщество медицинских работников организовало дискуссии, а на второй узкие специалисты принимали пациентов в рамках «Территории здоровья».

В церемонии торжественного открытия форума приняла участие первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она в очередной раз заострила внимание на важности и необходимости профилактических мероприятий для здоровья людей.

«Мы очень долго не обращали внимания на это, хотя основа советской медицины была в профилактике. Вспомните школы и больницы, где этому уделялось большое внимание, это было ценностью той медицины. Сегодня в рамках нацпроекта „Здравоохранение“ общественное здоровье стало одним из важнейших индикаторов, большая работа направлена на формирование здорового образа жизни», — отметила Ирина Гехт.

В этом году центральной темой форума стало раскрытие новых направлений деятельности в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». В ходе пленарного заседания участники обсудили идеи внедрения профилактики здоровья людей в различных сферах жизни.

«У нас сегодня три площадки: детская, зрелость и активное долголетие. Этот форум показывает, что у нас налажено большое межведомственное взаимодействие: образование, культура и социальные отношения. Потому что каждый из нас вносит свой вклад в формирование здорового образа жизни южноуральцев. Сегодня будем обсуждать новое корпоративные и муниципальные программы», — рассказала первый вице-губернатор.

«Территория здоровья», которая параллельно с форумом в этот день работала на базе Южно-Уральского государственного медицинского университета, зарекомендовала себя как отличный инструмент в плане профилактической работы с населением. В следующем году планируется организовать работу выездных поликлиник на территориях муниципалитетов в еженедельном режиме.

«Мы надеемся, что доступность высококвалифицированной медицинской помощи в части диагностики и профилактики будет доступна для всех жителей региона. Губернатор принял решение об увеличении финансировании на следующий год первичного звена здравоохранения», — отметила Ирина Гехт.

Девизом форума стала фраза «Идеи будущего». Мероприятие было посвящено здоровью будущего, будущему профилактической медицины.