Первый вице-губернатор Челябинской области ставит ставку на социальный бизнес

Ирина Гехт познакомилась с инициативами южноуральцев.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирига Гехт открыла дискуссионную площадку по вопросам социального предпринимательства в центре «Территория бизнеса». По словам чиновницы, эта тема в стране обсуждается уже давно. Будучи членом Совета Федерации, Ирина Гехт вошла в группу инициаторов закона поддержки малого бизнеса, реализующего социальные инициативы.

«Мы считаем, что сегодня социальная сфера может стать такой же сферой-приложением для бизнеса, как и экономика. Совершенно очевидно, что качество этих услуг выше, чем в государственных организациях и эффективность государственных структур в этом случае тоже повышается»,— отметила вице-губернатор в беседе с корреспондентом «Первого областного».

Ирина Гехт отметила, что в некоторых регионах за счет передачи в аутсорсинг социально-ориентированным организациям части государственных услуг удается сэкономить до 30% средств.

«За счет этого расширили перечень услуг, которые они могут оказывать, в том числе, пожилым людям. К примеру, услуги сиделок, которые сегодня не входят в этот перечень, но возможно их использование за счет тех технологий, которые сегодня применяют некоммерческие организации»,— рассказала Ирина Гехт.

Вице-губернатор отметила, что в дальнейшем будет в три раза увеличена поддержка некоммерческих организаций. По мнению Ирины Гехт, государству просто необходимо тесно взаимодействовать с социально-ориентированными частными компаниями, чтобы успешно реализовывать, в том числе, и национальные проекты.