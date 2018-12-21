/ Самых влиятельных людей региона назвали эксперты

Рейтинг возглавил глава региона Борис Дубровский.

Итоговый рейтинг влияния региональной элиты за 2018 год представил Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Первую строчку в нем занимает глава региона Борис Дубровский. Балл его влияния за последние полгода вырос на 0,54 балла. Связано это с тем, что долговременные инициативы губернатора продемонстрировали свои результаты в последние месяцы.

На второй строчке — начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майор Юрий Никитин. Он появился в рейтинге впервые. Причиной, полагают эксперты, стала активная борьба ФСБ против коррупции.

На третьей строке расположился Виктор Рашников, председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Четвертую и пятую заняли известный предприниматель Александр Аристов и Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания Челябинской области.

Шестая строка в рейтинге досталась председателю совета директоров, основателю и основному владельцу РМК Игорю Алтушкину. Седьмую и восьмую занимают прокурор Челябинской области, государственный советник 3 класса Виталий Лопин и начальник главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. Девятую строку занимает депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Замыкает десятку рейтинга руководитель аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын.