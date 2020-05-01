Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Праздником Весны и Труда

Глава региона отметил, что жители Челябинской области любят и умеют работать.

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Сегодня, 1 мая, во всём мире отмечается Праздник Весны и Труда. Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим праздником и поблагодарил всех трудящихся в такой непростой период времени.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем Весны и Труда! Первомайские праздники у нас в регионе всегда были в особом почете: в полную силу вступает весна, а с ней — надежды на самое лучшее. Этот праздник объединяет многие поколения, славит красоту и величие человеческого труда, взаимопомощи и созидания, символизирует нашу сплоченность, солидарность и уважение друг к другу»,— сказал губернатор.

По его словам, этот год проходит в достаточно сложных условиях, и нынешняя ситуация проверяет всех людей на прочность. Однако губернатор уверен, что регион преодолеет все трудности и обязательно будет процветать.

«Признателен всем южноуральцам, которые своей ежедневной работой, высоким профессионализмом и взаимовыручкой помогают родной области преодолеть трудности, сохранить свой социально-экономический потенциал, приумножить трудовые традиции и освоить новые сферы деятельности. Наш регион, где люди любят и умеют работать, строят свою жизнь упорным и честным трудом, обязательно будет процветающим»,— добавил Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал южноуральцам здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, история этого праздника связана с событиями далёкого 1886 года. Тогда американские рабочие устроили в Чикаго забастовку, требуя сократить рабочий день до 8-часового. Затем много лет подряд было принято проводить демонстрации. Со временем праздник потерял свой «боевой статус», и сейчас является именно светлым праздником Весны и Труда с народными гуляниями, выступлениями артистов и проведением различных мероприятий. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией властями было принято решение отменить все мероприятия.