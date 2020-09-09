Константин Болдырев: «Цифровое завтра уже наступило сегодня»

О поддержке бизнеса в период пандемии рассказывает управляющий банком «Открытие» в Челябинской области.

Бизнес и деловая активность начинают восстанавливаться после пандемии. Компании и розничные клиенты банков начинают привыкать жить в новой реальности. О том, как изменилось поведение клиентов, что набирает популярность и как банк может помочь в решении своих финансовых задач, рассказал управляющий банком «Открытие» в Челябинской области Константин Болдырев.

— Несмотря на замедление экономических процессов, банковский сектор продемонстрировал достойные результаты работы. Расскажите о динамике и итогах банка «Открытие» в регионе. Как прошло ваше полугодие?

— Минувшие шесть месяцев нужно разделить ровно на две части: до коронавируса и после, условия для ведения бизнеса отличались кардинально. Последние 3 месяца мы прожили в совершенно новых условиях, во многом используя позитивный опыт достижений 1-го квартала. В целом с начала года у нас выросли объемы розничного кредитования, изменились накопительные стратегии наших клиентов.

Самый серьезный вызов мы для банка — работа с клиентами сегмента малого и среднего бизнеса, на которых пришелся основной удар кризиса и введенных эпидемиологических ограничений. Звучали опасения, что это направление бизнеса вообще может исчезнуть, многие компании не откроются, и будет потеря большой части клиентов. Поэтому основная задача, которую мы с командой решали — обеспечить поддержку бизнеса, наших клиентов в трудный период. Так «Открытие» одним из первых предложил ввести кредитные каникулы для компаний МСБ, отменил все комиссии и сборы, пересмотрел собственную продуктовую линейку исходя из текущих потребностей предпринимателей. Это дало свой результат — по итогам полугодия портфель кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса, вырос вдвое. Объем выданных кредитов за тот же период — в 1,7 раза. Это говорит о том, что наше предложение оказалось востребованным и своевременным.



— А как сам банк переживал эпидемиологические ограничения? Вы же тоже были вынуждены простаивать?

— Перед нами стояла задача сохранить работоспособность банка на все 100%, так как банковская система была признана непрерывным производством, связанным с обеспечением жизнедеятельности всей экономики страны. Это очень серьезный и сложный момент, с которым, я считаю, удалось справиться. Мы заботились о благополучии коллектива — в офисе работал ограниченный круг сотрудников, а строгие меры по обеспечению эпидемиологической безопасности и сейчас продолжают выполняться: все наши сотрудники работают в масках и защитных перчатках, помещения регулярно обрабатываются дезинфицирующими составами, в офисе нанесена разметка для поддержания социальной дистанции. Большую часть — до 90% всех клиентских операций — мы смогли перевести режим on-line , чтобы сократить потребность клиентов находится в офисе.

При этом в Челябинской области банк открыл несколько новых отделений: в Трехгорном, Челябинске и Магнитогорске. Мы провели реконструкцию помещений, выполнили их в новом удобном формате, где есть четкое зонирование клиентских потоков, больше света и комфорта для посетителей. До конца года запланировано открытие еще одного офиса и центра по обслуживанию клиентов Private Banking. Конечно, многие могут мне возразить, что в условиях всеобщего перехода на удаленные каналы работы вкладываться в «физическую» сеть недальновидно. Но как раз пандемия показала, насколько важно для каждого из нас «живое» общение и встречи с близкими людьми. Да, сегодня можно в мобильном приложении или интернет-банке оформить почти любую услугу банка, но ценность настоящего сервиса в индивидуальном подходе, живом разговоре, сопричастности и качественной консультации.

— Как менялось поведение клиентов на протяжении полугодия?

— Мы наблюдали большой спрос со стороны бизнеса в связи с пандемией на программы господдержки — зарплата под 0%, отложенные платежи. Лидером со стороны представителей пострадавших отраслей является кредитование под 2%, где при условии стопроцентного сохранения коллектива кредит списывается государством.

Розничные клиенты стали активнее интересоваться сберегательными инструментами, особенно альтернативными вкладами. В целом мы наблюдаем более рациональное поведение и взвешенный подход к описку инструментария для своих финансов со стороны частных клиентов. Например, мы видим, как растет интерес к инвестиционным продуктам (ИИС, структурные продукты, доверительное управление) и страховым продуктам с инвестиционной составляющей. В частности, продажи полисов инвестиционного страхования жизни за полгода у нас увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объяснение этому вполне логичное — ставки по депозитам падают и люди начинают искать другие способы приумножения средств. Это уже рыночный тренд, характерный не только для нашего региона.

Среди кредитных предложений несомненный лидер спроса — ипотека. Спрос на эти продукты вырос почти в 3,5 раза к уровню прошлого года. Причина проста — рекордно низкие ставки, которые находятся сегодня на исторических минимумах. Этот факт, плюс масштабная господдержка ипотечного рынка подогревают спрос и, по нашим прогнозам, послужат драйверами роста розничного кредитования на ближайшую перспективу.

— Какие ипотечные программы сегодня действуют, в чем их выгода?

— Программ много и они постоянно совершенствуются. С 16 июня банк снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% — сегодня на этот продукт приходится до 40% от всего нашего объема выдаваемых кредитов. Изменены условия кредитования военнослужащим: программы «Военная ипотека» и ее рефинансирования доступны под 7,6% годовых на срок до 25 лет. Кроме того, продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%. Буквально на днях, мы расширили возможности заемщиков в рамках программы «Семейная ипотека». Теперь семьи с детьми могут не только приобрести жилье на льготных условиях, но и рефинансировать ранее оформленные кредиты по ставке 4,7%.

А с 25 июня «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Приобрести квартиру в строящемся доме по программе «Новостройка» можно по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков и покупка готового жилья по программе «Квартира» — от 7,8%.

Важно, что при этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. А подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

— Расскажите, как поддерживали предпринимателей?

— У нас есть отличные варианты поддержки. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — участник госпрограмм кредитования малого и среднего бизнеса. Это и программа Минэкономразвития РФ для тех, кто осуществляет деятельность в приоритетных отраслях экономики, инвестиционные и оборотные кредиты на льготных условиях. Действуют и Программы поддержки Корпорации МСП. Сроки кредитов здесь до 10 лет, а актуальная ставка в ближайшее время будет около 6–7% годовых. Очень удобные условия для предпринимателей.

Банк планирует еще больше развить направление инвестиций для юридических лиц — сегодня мы наблюдаем один из самых удачных моментов для такого вида вложений. К примеру, в расширение производства, модернизацию под современные технологии — кто успевает адаптироваться, тот преодолеет все трудности.

Недавно была проведена интеграция интернет-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банк «Бизнес-Портал» , что позволяет автоматизировать обмен данными между банком и пользователем. Предприниматель может самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков. Автоматическая загрузка выписок по расчетному счету, отправка платежных поручений в клиент-банк , персональный налоговый календарь — сервис имеет множество функций, но при этом он прост и удобен.

— В период пандемии бизнес просел из-за неготовности работать с клиентом дистанционно, нет соответствующего навыка и не развиты технологии. Согласны ли вы с эти утверждением, банк смог оказать пользу бизнесу и в этом направлении?

— Эпидемия выступила драйвером роста виртуальных технологий. Цифровое завтра наступило уже сегодня. Банковский сектор еще до пандемии стремился к цифровизации бизнеса, эпидемия ускорила этот процесс. Стратегии цифровой трансформации стали актуальной реальностью для банков. Сейчас, как я уже отмечал, 90% операций можно совершить дистанционно. «Жизнь в цифре» имеет огромное количество преимуществ. Банк «Открытие» совместно с аналитическим центром НАФИ провел измерение индекса цифровизации малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут пройти бесплатное тестирование на образовательном портале «OPEN ACADEMY» — рассчитать уровень цифровизации своего бизнеса, который покажет возможности компании к цифровой трансформации.

— Что еще в планах?

— Активное развитие направления кредитных карт. Клиентам, которые получают зарплату на карту «Открытия», мы можем практически мгновенно выдать предодобренное решение. Это выгодно экономит время получения кредитной карты, а также дает ее обладателю расширенные возможности, ведь платежные сервисы нашего банка сегодня достаточно сильно развиты (включая бесплатные платежи ЖКХ, за детские сады и многое другое). Для малого и среднего бизнеса «Открытие» может выступить провайдером для оформления льготных кредитов и получения финансирования по государственным программам поддержки и развития производства. Так при активном участии банка и наших специалистов мы оказали поддержку проекту технического перевооружения одной производственной компании — по региональной госпрограмме наш клиент смог получить кредит по ставке 1% годовых, покрывающий около половины затрат на проект.