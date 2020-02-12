«Нет вариантов, кроме как мобилизовать все силы»: Алексей Текслер призвал муниципалитеты бороться с наледью

Глава региона подчеркнул, безопасность южноуральцев — важнейшая задача.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещаний с главами муниципалитетов подчеркнул, что важнейшей задачей, которая сейчас стоит перед ними, является обеспечение безопасности южноуральцев при образовании наледи на крышах домов.

«Непривычно теплая для февраля погода, а самое главное, резкие перепады температур актуализировали еще одну важную проблему — область покрывается льдом. Прошу глав территорий согласно с областным министерством и жилищно коммунальными организациями акцентировать внимание на уборке наледи с крыш домов и других объектов, чтобы убедить любую угрозу для жизни и здоровья граждан», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что во время посещения Кусы видел, как опасно образовалась наледь на домах.

«На всех домах висела опасная наледь, перед этим было несколько дней потепления. Я уверен, такая ситуация будет возникать каждый раз. Мобилизируйте всех, это серьезная опасность, пока не убрали — ограждайте. Я еще раз повторяю, у нас других вариантов, кроме как мобилизовать все силы нет», — сообщил губернатор.

Также Алексей Текслер сообщил, что внимание нужно обратить и на гололед на дорогах, очистку снега на проезжих частях и дорогах.