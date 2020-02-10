Ни одного случая коронавируса в регионе не зафиксировано: губернатор рассказал о ситуации в Челябинской области

Глава региона провел прямую трансляцию в своем инстаграм, чтобы ответить жителям на вопросы по карантинным центрам.

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Алексей Текслер рассказал о пунктах временного размещения людей, находящихся на карантине. Граждан из КНР расположат в инфекционной больнице Миасса и противотуберкулезном диспансере Челябинска, в котором сейчас нет больных, поскольку здание недавно отремонтировано. Вентиляция в диспансере не выведена наружу, в больнице созданы боксы. Территория полностью закрыта, угроза распространения заболевания отсутствует.

«Перевозить до учреждения пациента будут спецтранспортом — машины скорой помощи, которые после будут подвергаться дезинфекции, как и все карантинные помещения», — сказал губернатор.

Полная безопасность гарантируется и медицинскому персоналу, который столкнется с пациентами на карантине, медики имеют необходимый уровень подготовки и регулярно стерилизуют одежду и рабочее место.

На сегодняшний день ни одного случая коронавируса в регионе не зафиксировано. Все меры, направленные на выявление вируса у прибывших из КНР граждан, помогают предотвратить распространение инфекции на территории Челябинской области.

«Пассажиров иностранных бортов проверяют при помощи тепловизора, если у граждан выявляются признаки ОРВИ, их изолируют и отправляют в больницу. За истекший период симптомы ОРВИ были обнаружены у 30 человек, прибывших из КНР, у 17 вируса не обнаружено, 13 еще находится на карантине», — сообщил Алексей Текслер.

В этот понедельник еще несколько человек, прибывших из Китая, помещены на карантин. В течение 14 дней за ними будут наблюдать и брать анализы.