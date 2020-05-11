Совещание о возможности продления нерабочих дней проведёт Путин

Об этом накануне сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Сегодня, 11 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт совещание, в ходе которого рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков изданию ТАСС.

Напомним, 28 апреля в ходе совещания с главами регионов президент сообщил, что нерабочие дни в России продлеваются до 11 мая включительно. В этот же день Владимир Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений, чтобы с 12 мая Россия начала постепенно возвращаться к нормальной жизни. 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовило рекомендации по снятию ограничений, которое пройдёт в три этапа.

Тогда президент отметил, что регионы должны самостоятельно решать, когда им можно будет начать применять рекомендации, а в каком случае лучше повременить с этим или даже ужесточить профилактические меры.

Отмечается, что сегодня совещание президента пройдёт после 17:00 по челябинскому времени.