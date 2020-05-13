Предложения по поддержке экономики страны подготовит Челябинская область

Они будут направлены в Москву в конце следующей недели.

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Челябинская область подготовит свои предложения по дополнительным мерам поддержки экономики страны. Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге заявил замгубернатора региона Егор Ковальчук.



Замгубернатора подчеркнул, что до 15 мая ведётся сбор необходимой информации от представителей бизнеса. Сам план будет направлен в Москву в конце следующей недели.

«Безусловно, эти предложения для большей части субъектов будут носить универсальный характер, но с учётом специфики региона, в нашем случае он больше промышленный, мы представим своё особенное видение, но, безусловно, это будет зависеть от возможностей, которые предоставит федеральный бюджет для выхода из сложившейся ситуации»,— сказал Егор Ковальчук.

Напомним, что речь идёт о поручении президента в адрес правительства разработать план выхода экономики из сложившейся экономической ситуации. Владимир Путин заявил, что в его подготовке должны участвовать и регионы.