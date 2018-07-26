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Движение на двух челябинских проспектах ограничат

В южноуральской столице продолжаются ремонтные работы.
сегодня в 07:21
  |  Общество

Ремонт магистральной сети в Челябинске вносит свои коррективы и накладывает отпечаток на режим движения автотранспорта. Так, сразу на двух проспектах перекроют проезд для автомобилей. Об этом сообщили в администрации Челябинска. Ограничение начинает действовать сегодня, 26 июля, в 8 часов утра.

В связи с проведением работ по реконструкции участка 2 т/м будет ограничено движение транспорта. — заявили в мэрии.

Проезд закроют на Свердловском проспекте в районе дома № 2, а также по Комсомольскому проспекту в южном направлении. Ограничения снимут в 20:00 6 августа.

Ранее на сайте «Первый областной» сообщалось о том, что прекращено движение транспорта на участке от дома № 25 по улице Салютной до дома № 2 по улице Ковалевской до 20:00 15 сентября. Кроме того, на перекрестке улиц Салютная и Ковалевская закрыто движение до 20:00 20 августа.

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