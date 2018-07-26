/ Десятки домов, больница и детсад «обезвожены» из-за аварии в Ленинском районе

Без воды жители проведут целый день.

Сегодня, 26 июля, сотрудники МУП ПОВВ отключают водоснабжение по 60 адресам в связи с порывом на пожарном гидранте. Без воды останутся жители жилых домов, административные здания, больница, школы и детские сады. Отключение действует с 9 до 20 часов.

В Ленинском районе Челябинска в доме № 1 Канатовского переулка будет проводиться замена задвижки пожарного гидранта. Работы аварийные. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Адреса без воды:

Канатовский пер 2

Канатовский пер 4

Канатовский пер 4а

Канатовский пер 6

Канатовский пер 8

Канатовский пер 10

Канатовский пер 12

Канатовский пер 1

Канатовский пер 3

Канатовский пер 5

Канатовский пер 7

Канатовский пер 9

Канатовский пер 11

Канатовский пер 13

Днепровская ул 2а

Днепровская ул 2б

Днепровская ул 2 В

Днепровская ул 2 г

Днепровская ул 2д

Днепровская ул 4

Днепровская ул 6

Днепровская ул 8

Днепровская ул 10

Днепровская ул 12

Днепровская ул 15

Днепровская ул 17

Днепровская ул 19

Днепровская ул 21

Днепровская ул 23

Больница

Туруханская ул 45

Туруханская ул 47

Туруханская ул 49

Новороссийская ул 9

Новороссийская ул 11

Новороссийская ул 13

Новороссийская ул 15

Новороссийская ул 17

Новороссийская ул 19

Новороссийская ул 8

Школа

Люблинская ул 32

Люблинская ул 36

Люблинская ул 38

Люблинская ул 40

административное

Люблинская ул 43

Детский сад

Дербентская ул 41

Дербентская ул 43

Дербентская ул 47

административное

Тихорецкая 1-я ул Тихорецкая 2-я ул Сочинская ул Секторная 1-я ул Секторная 2-я ул