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/ Губернатор проведёт совещание с главами муниципалитетов в прямом эфире 1obl.tv

Губернатор проведёт совещание с главами муниципалитетов в прямом эфире 1obl.tv

Участники обсудят вопросы образования.
сегодня в 13:36
  |  Общество

Встреча Бориса Дубровского с главами муниципалитетов состоится сегодня, 23 августа. В этот раз губернатор проведёт совещание в новом формате, оно будет объединено с традиционным августовским педсоветом.

Все вопросы будут посвящены работе региональной системы образования. Итоги предыдущего учебного года подведет министр образования и науки Александр Кузнецов. Министр общественной безопасности Евгений Савченко доложит об обеспечении комплексной безопасности детей в образовательных организациях. Завершит блок выступлений министров Татьяна Никитина с докладом о защите прав и интересов несовершеннолетних. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора.

В заключении выступит председатель областного педагогического профсоюза Юрий Конников. Темой его доклада будет взаимодействие органов самоуправления и профсоюзов для создания качественных условий педагогического труда. Начало совещания запланировано на 17:00. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте 1obl.tv.

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