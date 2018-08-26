/ Электронный голос рассказал Борису Дубровскому о добыче огнеупорных минералов в Сатке

Глава региона побывал в реконструированном музее «Магнезит».

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После реконструкции музей комбината «Магнезит» приблизился к современным стандартам создания экспозиций. Обновление внутреннего устройства позволило сделать историю о промышленном производстве и самой Сатки одновременно понятной и увлекательной. Для посетителей здесь представлены интерактивные площадки и подлинные артефакты.

Губернатор Борис Дубровский заинтересовался картой города, где отображены саткинские месторождения. Здесь без участия экскурсовода можно узнать об этапах добычи и особенностях производства. Посетители самостоятельно знакомятся с историей.

После реконструкции музей стал интерактивным. У нас появились три многофункциональные зоны, зал временных выставок, где мы можем принимать достаточно большие экспозиции. У нас появился депозитарий — трансформирующийся зал, где мы можем выставлять предметные экспонаты. Появились специальные подставки. Весь музей может участвовать в принятии новых выставок и экспонатов. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель музея «Магнезит» Галина Головко.

Отметим, что после реконструкции посещаемость современного музея выросла в 5 раз. Расширенная экспозиция позволяет возвращаться к ней вновь и вновь, открывая новые аспекты.