Парад в честь 75-летия Великой Победы в Москве в режиме онлайн покажет «Первый областной»

Из-за неблагоприятной эпидобстановки в Челябинской области мероприятие отменили.

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Сегодня, 24 июня, практически во всех регионах России состоится Парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Отметим, что из-за сложной эпидемиологической ситуации 13 регионов отменили проведение мероприятия, в том числе и Челябинская область. При этом Парад в Москве обещает быть очень зрелищным.

В нем примут участие около 15 тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов. Все это смогут увидеть зрители и гости парада. К слову, граждан попросили остаться дома, ведь вирус еще коварен. Касательно гостей и участников Парада в Москве, то сделано все возможное, чтобы не допустить вспышки инфекции: военнослужащие проверены на наличие COVID-19, при любом признаке недомогания их немедленно изолируют. Гостей же попросили предоставить справки об отсутствии вируса, а также они будут находиться в масках и перчатках.

К слову, Медиахолдинг ОТВ предлагает всем желающим увидеть прямую трансляцию Парада Победы в Москве. Посмотреть мероприятие можно на сайте 1obl.tv, а также в соцсетях «Первого областного». Начало в 12:00.