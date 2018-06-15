/ «Был взрыв и резкий запах». Под окнами многоэтажки в Миассе сгорела иномарка

Водители спасали свои автомобили.

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Иномарка «Рено» сгорела на парковке у дома номер 5 на улице Менделеева в Миассе. Пожар произошел в ночь на сегодня, 15 июня. Жителей многоэтажки разбудил громкий звук, похожий на взрыв или выстрел, после этого по кварталу разнесся сильный запах гари. Проснувшиеся соседи бросились отгонять свои автомобили от места открытого горения. Им удалось предотвратить распространение огня.

Полиция проезжали мимо, увидели возгорание. Пытались тушить сами, только огнетушители пустые оказались. — рассказали очевидцы происшествия.

После на место прибыли сотрудники МЧС. Вызов поступил в 3:47, ликвидацию открытого горения объявили в 3:53.

На место были направлены 2 единицы техники, 2 автоцистерны. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки электрооборудования. — пояснили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

В результате огнем был уничтожен моторный отсек и салон автомобиля. Подробности и обстоятельства устанавливаются.