/ На пост председателя регионального Союза журналистов утвердили три кандидатуры

Процедура согласования проходила в присутствии главы секретариата из Москвы.

На должность председателя Союза журналистов претендуют три человека. Комиссия проверила документы директора медиахолдинга ОТВ Светлану Яремчук, экс-начальника информационно-аналитического управления администрации губернатора Челябинской области Рифата Абдрашитова и пресс-секретаря кардиоцентра Вячеслава Афанасьева. Глава секретариата Союза Журналистов России Денис Токарский назвал челябинскую организацию одной из самых сильных в стране и обозначил основные качества, которыми должен обладать ее новый руководитель.

Задачи, как и во всех регионах. В первую очередь это защита прав журналистов, образовательная деятельность, посредническая работа между властью, силовыми структурами и медиасообществом, поддержание медиасреды, которая в Челябинской области очень сильна. Критериев, по которым сообщество выбирает себе руководителя, несколько. Это должен быть известный медийный деятель. Он должен уметь разрешать конфликты, а не сеять их. — рассказал сайту «Первый областной» глава секретариата Союза Журналистов России Денис Токарский.

Новый руководитель возглавит Союз журналистов на 5 лет. Голосование за председателя состоится 22 мая на конференции.

Напомним, внеочередные выборы нового главы челябинского Союза журналистов проводятся из-за скоропостижной смерти Ольги Давиденко, которая руководила организацией более двух лет.