/ Привлечь внимание журналистов к медицинским темам намерен Минздрав

﻿Работников СМИ приглашают поучаствовать в конкурсе «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры».

Южноуральских журналистов приглашают к участию во всероссийском конкурсе, посвященному здоровью. Организаторами выступили Министерство здравоохранения, Союз журналистов России, Национальный НИИ общественного здоровья им. Семашко и факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. На конкурс «Общественное здоровье: смысл, тематика, жанры» принимаются работы в разных жанрах и форматах. Основная цель — повышение осведомленности россиян о своем здоровье.

Минздрав активно участвует в продвижении здорового образа жизни в средствах массовой информации, помогая осознать здоровье как базовую ценность каждого человека и общества. Мы регулярно инициируем просветительские проекты и акции для населения, и каждый раз они получают мощную поддержку СМИ. Важно, чтобы все общество, все научные институты, специалисты, занимающиеся профилактикой, активно участвовали в этом процессе, и только совместными усилиями мы сможем изменить представление о здоровье. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Валерий Бузин.

Предложить свои работы на рассмотрение жюри можно в следующих номинациях:

- Лучшая редакционная программа печатных СМИ;

- Лучшая редакционная программа сетевых СМИ;

- Лучшая редакционная программа ТВ;

- Лучшая редакционная программа на радио;

- Лучшая редакционная программа блога/видеоблога;

- Лучшая редакционная программа социальных медиа: лучший персональный канал в Telegram, YouTube, Twitter, Instagram.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября 2018 года. Подробная информация размещена здесь.