Соцработники проверили семью блогеров, выставлявших ролики с больной бабушкой в Тик Ток

Ирина Буторина сообщила, что пенсионерке ничего не угрожает

В Челябинске нашли семью, которая выкладывает в Сети видео со страдающей деменцией бабушкой. В квартиру к блогерам наведались представители прокуратуры, следственного комитета, органов опеки и участкового терапевта. По словам министра соцотношений Ирины Буториной, здоровью страдающей деменцией бабушки ничего не угрожает.

напомним, молодые люди на своих аккаунтах в соцсети «ТикТок» размещали видеоролики со страдающей деменцией бабушкой в главной роли. Ролики сопровождались шутками и веселой музыкой. По предварительным данным СК РФ, семья таким образом еще и собирала пожертвования для ухода за престарелой родственницей. Огласку ситуация получила еще в июле 2021 года, тогда же министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина предлагала внучке бабушки — супруге Александра — обратиться в органы соцзащиты.

И вновь специалисты Минсоца обращались к блогерам, чтобы те вышли на связь. Сегодня удалось выяснить адрес проживания пожилой женщины.

«Несмотря на наши публичные обращения, родственники бабушки не выходили с нами на связь. Как только нам стал известен адрес пожилой женщины, мы незамедлительно организовали проверочные мероприятия», — сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина.

С бабушкой проживают дочь, внучка и ее муж. Ухаживает за бабушкой дочь которая, по ее словам, не знала о съемках видеороликов для соцсети.

«Бабушка в судебном порядке не признавалась недееспособной, опекунство над ней не устанавливалось, в связи с чем мы не можем изъять ее из семьи без ее согласия. Вместе с тем мы установили, что она ухоженная, личные вещи чистые, ей предоставляется полноценное питание. Участковый врач подтвердила отсутствие телесных повреждений. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Родственникам мы предложили все возможные варианты, для того чтобы обеспечить достойный круглосуточный уход, — услуги социального работника на дому и бесплатную сиделку, а также место в стационарном учреждении», — отметила Ирина Буторина.

Известно, что от размещения матери в стационаре дочь категорически отказалась. Ирина Буторина отметила, что ситуация с бабушкой взята на особый контроль министерства.



