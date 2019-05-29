/ Социологи назвали открытость и человечность важными качествами для глав регионов

Эксперты отметили, что этими характеристиками обладает Алексей Текслер.

Эксперты, которые в ЭИСИ рассказали о впечатлениях жителей регионов от новых лидеров, отметили, что Алексею Текслеру удается решать все насущные вопросы и держать их на контроле. Южноуральцы, говорят эксперты, ждут результатов от главы региона, верят в него и готовы поддерживать. Эксперты также поделились своим мнением, что важно увидеть каждому избирателю в новом губернаторе.

Важны личные качества. Важно проявлять человечность, где нужно, жесткость, если необходимо. Не бояться увольнять застаревших, засидевшихся. Нужно решать вопросы, но нельзя спускаться и замещать собой нижестоящий уровень власти. Для человека важнее всего, меняется ли жизнь к лучшему. Первый показатель – решение конкретных проблем, льгот, например, транспортных вопросов, благоустройства. Понятно, что мы не говорим о глобальных проектах, только о краткосрочных вещах. Но должна быть открытость, нужно рассказывать и показывать людям, что уже сделано. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Напомним, среди ключевых характеристик глав регионов значатся результативность, открытость и контроль. Все это есть у Алексея Текслера, считают эксперты. Они также отмечают, что южноуральцы говорят о решительности и справедливости нового главы, называют его семьянином и земляком, поскольку Алексей Текслер родился и провел детство в Челябинске.