/ Алексей Текслер ознакомился с работой нового МФЦ для бизнеса

Глава региона встретился с предпринимателями Южного Урала.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 29 мая, проводит встречу с бизнес-сообществом Челябинска. Руководитель региона ознакомился с работой нового МФЦ для малых и средних предпринимателей, а также пообщался с бизнесменами.

В частности Алексей Текслер указал на уменьшение количества малого и среднего бизнеса в Челябинской области. При этом глава области отметил, что площадки, подобные «Территории бизнеса», должны появиться на всем Южном Урале.

Главное, что здесь нет казенщины, нет ощущения госучреждения, где на посетителя смотрят, как на обременение. Сейчас, конечно, многое изменилось, но стереотип в массовом сознании остаётся. Эта атмосфера стереотип ломает, больше чувствуешь себя клиентом частного банка или другой коммерческой организации, где реально заинтересованы вам помочь. — отметил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом. Развитие механизмов поддержки бизнеса, стимулирование предпринимательской активности в регионе, взаимодействие власти и общественных объединений остаётся актуальными вопросами на сегодняшний день. Алексей Текслер подчеркнул, что успешное решение этих задач позволит поднять уровень жизни южноуральцев и привлечь в регион новых инвесторов.