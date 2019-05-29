Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.54 +0.08 72.17 -0.02
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алексей Текслер ознакомился с работой нового МФЦ для бизнеса

Алексей Текслер ознакомился с работой нового МФЦ для бизнеса

Глава региона встретился с предпринимателями Южного Урала.
сегодня в 15:41
  |  Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 29 мая, проводит встречу с бизнес-сообществом Челябинска. Руководитель региона ознакомился с работой нового МФЦ для малых и средних предпринимателей, а также пообщался с бизнесменами.

В частности Алексей Текслер указал на уменьшение количества малого и среднего бизнеса в Челябинской области. При этом глава области отметил, что площадки, подобные «Территории бизнеса», должны появиться на всем Южном Урале.

Главное, что здесь нет казенщины, нет ощущения госучреждения, где на посетителя смотрят, как на обременение. Сейчас, конечно, многое изменилось, но стереотип в массовом сознании остаётся. Эта атмосфера стереотип ломает, больше чувствуешь себя клиентом частного банка или другой коммерческой организации, где реально заинтересованы вам помочь. — отметил Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом. Развитие механизмов поддержки бизнеса, стимулирование предпринимательской активности в регионе, взаимодействие власти и общественных объединений остаётся актуальными вопросами на сегодняшний день. Алексей Текслер подчеркнул, что успешное решение этих задач позволит поднять уровень жизни южноуральцев и привлечь в регион новых инвесторов.

Происшествия
Решительным и справедливым считают Алексея Текслера жители Челябинской области
сегодня в 15:51
Решительным и справедливым считают Алексея Текслера жители Челябинской области
Общество
Алексей Текслер поставил «пятерку» вертолету санавиации в Челябинске
сегодня в 11:58
Алексей Текслер поставил «пятерку» вертолету санавиации в Челябинске
Общество
Алексей Текслер поручил поощрять города-участники конкурса благоустройства
вчера в 14:06
Алексей Текслер поручил поощрять города-участники конкурса благоустройства
Общество
Алексей Текслер попал в тройку федерального рейтинга «Медиалогии»
вчера в 13:22
Алексей Текслер попал в тройку федерального рейтинга «Медиалогии»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Стало известно примерное время начала тестирования сетей 5G
сегодня в 18:21
Стало известно примерное время начала тестирования сетей 5G
Общество
Незрячие ученики вместе с другими выпускниками сдали ЕГЭ по математике в Челябинске
сегодня в 18:16
Незрячие ученики вместе с другими выпускниками сдали ЕГЭ по математике в Челябинске
Общество
Туристы, не сумевшие вылететь из Челябинска в Анталью, дождались нового рейса
сегодня в 17:54
Туристы, не сумевшие вылететь из Челябинска в Анталью, дождались нового рейса
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 3-летней Ане справиться с ДЦП
сегодня в 17:52
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 3-летней Ане справиться с ДЦП
Общество
Пять школ Челябинской области включены в список опорных школ РАН
сегодня в 17:32
Пять школ Челябинской области включены в список опорных школ РАН
Общество
Более 200 домов Челябинска отключат от газа в июне
сегодня в 17:30
Более 200 домов Челябинска отключат от газа в июне
Общество
Торговый комплекс с аквапарком может появиться на северо-западе Челябинска
сегодня в 17:25
Торговый комплекс с аквапарком может появиться на северо-западе Челябинска
В мире
Сборная Финляндии не ломала кубок чемпионата мира
сегодня в 17:20
Сборная Финляндии не ломала кубок чемпионата мира
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6