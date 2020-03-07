«Социнфраструктура повышает привлекательность жилья»: Олег Баевский о строительной инициативе Алексея Текслера

Специалисты поддержали инициативу губернатора Челябинской области о комплексной застройке.

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Эксперты поддержали инициативу о комплексной застройке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона выступил с ней на совещании с крупными застройщиками региона.

«Задача простая — комплексная застройка. Это означает, что вместе с жильем одновременно должны возводиться и социальные объекты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Данное решение поддержал профессор Высшей школы урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Городское планирование» Олег Баевский.

«Наличие социальной инфраструктуры повышает привлекательность жилья. Если вы не строите социальную инфраструктуру для нового жилья, то вы перегружаете существующую. То есть создается социальная напряженность. В тех микрорайонах, где создана социальная инфраструктура, люди охотнее будут покупать квартиры или брать ипотеку под строительство, зная, что там будет необходимая инфраструктура», — отмечает эксперт.

Бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь подтвердил, что данная практика успешно реализуется в столице.

«К примеру, в Москве часть жилых объектов идет как апартаменты. И в обязательном порядке жилье строится вместе со школами, детсадами, поликлиниками», — сообщает Олег Митволь.

Одним из способов поддержки строительства является государственно-частное партнерство. Алексей Текслер подчеркнул, что правительство региона рассматривает подобные варианты сотрудничества.

«Такая мера будет эффективной. Инвесторы заинтересованы в подобном сотрудничестве», — отметил Олег Баевский.

Олег Митволь подтвердил, что данный вид поддержки строительства набирает популярность и является эффективной мерой.