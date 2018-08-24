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Губернатор пообещал помощь в расширении промышленного кластера спецэкипировки

Глава региона с рабочим визитом побывал в Саткинском районе.
сегодня в 18:15
  |  Общество

Рабочий визит в Саткинский район совершил губернатор Борис Дуровский. Глава региона посмотрел, как меняется город, а также посетил территорию опережающего развития Бакал. Там запущено и успешно работает предприятие «Легпром», отшивающее жилеты и рюкзаки для военных. Компания стала первым резидентом ТОСЭР, получив льготы по налогообложению.

Сотрудники «Легпрома» шьют рейдовые и патрульные ранцы, жилетную основу, подсумки, летний и зимний полевой костюмы. Работают по секретным документам, потому что все изделия идут на нужды Минобороны.

Работа требует навыков от сотрудников. В продукции много деталей, нужно запоминать швеям много размеров. Жесткие требования по количеству стежков, расстоянию от края, расстоянию между строчками, по фурнитуре и размерам. Качество изделий у нас хорошее. Мы проверяем его сначала отдельными деталями, потом полностью. — рассказала сайту «Первый областной» контролер ОТК Наталья Никифорова.

На заводе планируется производство фурнитуры для ранцев и жилетов, а еще пластиковых контейнеров и товаров народного потребления. К последним относится спецодежда, палатки и другое. Инициативу предприятия одобрил Борис Дубровский. Он отметил, что легкую промышленность Южного Урала нужно поддерживать, привлекая инвесторов.

Наша задача — во-первых, помочь действующим предприятиям; во-вторых, привлечь инвесторов для организации новых производств, чтобы, в свою очередь, комплексно решить третью задачу — поднять экономику и уровень жизни в наших моногородах, в том числе в горнозаводской зоне. Для решения этих задач мы определили в качестве темы совещания перспективы развития промышленного кластера специальной экипировки. Это не массовый сегмент, не ширпотреб. Здесь ценятся функциональность, качество и надежность. Считаю, что мы можем реально занять эту нишу. Для этого у нас есть необходимые компетенции и практики. — выразил свое мнение Борис Дубровский.

Отметим, что предприятие «Легпром» выступило инициатором создания кластера легкой промышленности. В нем объединились 10 предприятий Башкортостана и Челябинской области.

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