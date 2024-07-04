Социальное общежитие для бывших заключенных открыли в Челябинске

Здесь осужденным помогут вернуться к нормальной жизни

В Металлургическом районе Челябинска открыли центр постпенитенциарной пробации, или социальное общежитие для людей, которые вышли из заключения. Здесь им помогут подготовиться к жизни в обществе, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

Проект задуман активистами автономной некоммерческой организации «Онис» и реализован на деньги губернаторского гранта.

В общежитии три жилые комнаты на шесть постояльцев, есть кухня и душевая, место для отдыха и занятий спортом.

«Подготовка осужденных к освобождению начинается еще в исправительном учреждении. Социальное общежитие будет закреплять необходимые навыки, чтобы оступившийся человек смог быстрее встать на ноги и уверенно вести самостоятельную жизнь. Это должно спасти человека от рецидива», — отмечают в пресс-службе.

Работа общественной организации будет вестись при поддержке ГУФСИН России. Специалисты помогут бывшим заключенным зарегистрироваться по месту пребывания в общежитии, получить пособия или льготы, оформить медкнижку и даже восстановить родственные связи.

В центр также смогут обращаться те осужденные, чье наказание не связано с лишением свободы.